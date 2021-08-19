Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова, которая близко дружит с певцом Максом Барских, впечатлила видом на отдыхе

Как передает Politeka.net, Романова славится вызывающей внешностью и невероятно яркими нарядами, которые приковывают взгляды окружающих. Эффектная блондинка любит мини-платья, а также костюмы с экстремальным декольте.

На свежем фото она появилась в чересчур коротеньком платье розового цвета. Красотка сидела на яхте, прикрыв лицо солнцезащитными очками. Образ дополняли длинные белые перчатки. Свои стройные ножки девушка вытянула вперед, засветив лишнее на фото.

«Прекрасный день. И супер лакшери ивент на яхте», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники стали обсуждать невероятную внешность звезды.

«Ноги», «Вау. Красивая королева», «Небо красивое», «Ну откуда такой ангелочек взялся? Ты прелесть», «Видно все», «Эффектное платье», «Прям голливудская актриса», «Слишком красиво», «Миша, ты прелесть», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Миша Романова в купальнике с экстра-вырезом впечатлила поклонников: "Девочка-огонь".

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