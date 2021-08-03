Відома українська співачка Міша Романова показала, як насолоджується святкуванням свого дня народження на яхті

Як відомо, зараз колишня солістка ВІА Гри успішно розвиває свою сольну кар'єру. Крім того, її ім'я часто спливає в прив'язці до Макса Барських, з яким дівчину пов'язують дружні стосунки. Втім, шанувальники люблять приписувати їм ще й романтичний інтерес один до одного.

3 серпня співачка відзначила свій день народження: їй виповнився 31 рік. З цього приводу Міша поділилася з шанувальниками новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Красуня відзначила день народження у Вірменії, де вона зараз проводить час. На новому фото Романова показала, яке свято влаштувала собі в поїздці. Співачка позувала на борту яхти, а за її спиною відкривався розкішний вигляд.

З нагоди святкової фотосесії Міша одягла злитий чорний купальник з глибоким вирізом на декольте і животі. Золоті ланцюжки і величезні окуляри зробили образ більш яскравим, а білий піджак, який Романова накинула зверху, надав їй недбалої елегантності. В руках у красуні був келих.

"З днем народження мене", - написала Міша.

Її тут же почали вітати шанувальники, а також багато зірок, серед яких виявилися: Даша Астаф'єва, Анастасія Кумейко, Міка Ньютон та інші.

"Зайка щастя тобі, здоров'я тобі і всій твоїй родині! Нехай всі мрії збуваються і буде море любові", "З Днем Народження, Королева! будь кохана, успішна і щаслива завжди!", "З Днем народження, вогняна красуня!", "неймовірна, так тримати! стільки життя в тобі!", "З Днем народження, дівчинка-вогонь", - пишуть люди.

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