Известная украинская певица Миша Романова показала, как наслаждается празднованием своего дня рождения на яхте

Как известно, сейчас бывшая солистка ВИА Гры успешно развивает свою сольную карьеру. Кроме того, ее имя часто всплывает в привязке к Максу Барских, с которым девушку связывают дружеские отношения. Впрочем, поклонники любят приписывать им еще и романтический интерес друг к другу.

3 августа певица отметила свой день рождения: ей исполнился 31 год. По этому поводу Миша поделилась с поклонниками новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Красотка отметила день рождения в Армении, где она сейчас проводит время. На новом фото Романова показала, какой праздник устроила себе в поездке. Певица позировала на борту яхты, а за ее спиной открывался роскошный вид.

По случаю праздничной фотосессии Миша надела слитный черный купальник с глубоким вырезом на декольте и животе. Золотые цепочки и огромные очки сделали образ более ярким, а белый пиджак, который Романова накинула сверху, придал ей небрежной элегантности. В руках у красотки был бокал.

«С днем рождения меня», - написала Миша.

Ее тут же принялись поздравлять поклонники, а также многие звезды, среди которых оказались: Даша Астафьева, Анастасия Кумейко, Мика Ньютон и другие.

«Зайка счастья тебе, здоровья тебе и всей твоей семье! Пусть все мечты сбываются и будет море любви», «С Днём Рождения, Королева! будь любима, успешна и счастлива всегда!», «С Днём рождения, огненная красотка!», «невероятная, так держать! столько жизни в тебе!», «С Днём рождения, девочка – огонь», - пишут люди.

Напомним, подруга Макса Барских Романова впечатлила фигуркой в красном мини.

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских в слишком коротком платье потрясла видом за кулисами "Співають всі".

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских Романова переборщила с размерами декольте на "Співають всі".