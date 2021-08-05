Співачка Міша Романова, колишня солістка ВІА Гри і подруга Макса Барських, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Міша Романова відзначила 31-річчя. Красуня вирішила влаштувати свято в Єревані, Вірменія. Сьогодні дівчина вирішила порадувати фанатів фото, показавши, як провела час.

На нових фото Міші здалася в золотистому міні-сукні з величезним декольте. Дівчина на одному фото стояла, а на другому вже була з келихом ігристого вина.

"Спасибі всім за привітання", - написала Міша.

Віталій Козловський відразу прокоментував публікацію: "Мишенька, З Днем народження. Ти прекрасна".

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Куди котимося", " вітаю вас і бажаю всього найсвітлішого в цьому світі!", "З днем народження"," Ах, яка","Красиво ти Увійшла в моє грішне життя". "День народження: 3 серпня. Пост подяки: через дві доби. Ось що значить відсвяткувала від душі".

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