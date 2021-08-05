Певица Миша Романова, бывшая солистка ВИА Гры и подруга Макса Барских, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова отметила 31-летие. Красотка решила устроить праздник в Ереване, Армения. Сегодня девушка решила порадовать фанатов фото, показав, как провела время.

На новых фото Миши показалась в золотистом мини-платье с огромным декольте. Девушка на одном фото стояла, а на втором уже была с бокалом игристого вина.

"Спасибо всем за поздравления", - написала Миша.

Виталий Козловский сразу прокомментировал публикацию: "Мишенька, с Днем рождения. Ты прекрасная".

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Куда катимся", "Поздравляю вас и желаю всего самого светлого в этом мире!", "С днем рождения", "Ах, какая", "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь". "День Рождения : 3 августа. Пост благодарности : через двое суток. Вот что значит отпраздновала от души".

Напомним, подруга Макса Барских Романова в купальнике с экстремальным вырезом устроила жару в день рождения

А еще Politeka писала, что подруга Макса Барских Романова переборщила с размерами декольте на "Співають всі"

Также Politeka сообщала, что подруга Макса Барских Романова впечатлила фигуркой в красном мини



