Відома співачка Міша Романова засвітила форми на виступі

Як передає Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Також вона відома як подруга Макса Барських. Раніше вона була учасницею групи "ВІА Гра", зараз співачка вже кілька років будує кар'єру сольної співачки. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу співачка поділилася новою серією фотографій з виступу. На знімках Міша в екстравагантному відкритому боді з блискучими каменями, яке відмінно показує її ідеальні форми. Дівчина повідомила, що ці фотографії зроблені на її концерті в Маріуполі.

Шанувальники завалили співачку приємними словами в коментарях:" перевірено, я одержима тобою"," вогонь"," щасливі очі"," тобі так до лиця сцена"," красива","яка мадам".

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