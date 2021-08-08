Известная певица Миша Романова засветила формы на выступлении

Как передает Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей. Также она известна как подруга Макса Барских. Ранее она была участницей группы "ВИА Гра", сейчас певица уже несколько лет строит карьеру сольной певицы. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз певица поделилась новой серией фотографий с выступления. На снимках Миша в экстравагантном открытом боди со сверкающими камнями, которое отлично показывает её идеальные формы. Девушка сообщила, что эти фотографии сделаны на её концерте в Мариуполе.

Поклонники завалили певицу приятными словами в комментариях: "Проверено, я одержима тобой", "Огонь", "Счастливые глаза", "Тебе так к лицу сцена", "Красивая", "Какая мадам".

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