Известная певица Миша Романова, которая является близкой подругой и подопечной Макса Барских, впечатлила видом в коротком платье
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм молодой певицы появилась серия фото, на которых она предстала в коротеньком розовом платье с необычным декольте. Миша позировала на яхте, очаровывая своими невероятными формами. Образ красотка дополнила солнцезащитными очками и белыми длинными перчатками. Стоит отметить, что на некоторых фото ее образ получился весьма откровенным.
«Выбираем самое красивое фото», - подписала фото звезда.
В комментариях яркой блондинке оставили массу приятных слов.
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«Ты выглядишь невероятно!», «Все хороши, трудно выбрать», «Нереальная девушка», «Красоточка», «Богиня», «Barbie Girl», - пишут пользователи сети.
Как известно, Миша Романова прославилась после того, как попала в состав популярной женской группы «ВИА Гра». Из-за беременности девушка была вынуждена покинуть коллектив.
Напомним, что Миша Романова в купальнике с экстра-вырезом впечатлила ярким видом: "Девочка-огонь".
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