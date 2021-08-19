Екс-солістка ВІА Гри Міша Романова, яка близько дружить зі співаком Максом Барських, вразила видом на відпочинку
Як передає Politeka.net, Романова славиться зухвалою зовнішністю і неймовірно яскравими нарядами, які приковують погляди оточуючих. Ефектна блондинка любить міні-сукні, а також костюми з екстремальним декольте.
На свіжому фото вона з'явилася в надто коротенькій сукні рожевого кольору. Красуня сиділа на яхті, прикривши обличчя сонцезахисними окулярами. Образ доповнювали довгі білі рукавички. Свої стрункі ніжки дівчина витягла вперед, засвітивши зайве на фото.
"Прекрасний день. І супер лакшері івент на яхті", - підписала фото зірка.
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У коментарях шанувальники стали обговорювати неймовірну зовнішність зірки.
"Ноги", "Вау. Красива королева", "Небо красиве", "Ну звідки таке янголятко взялося? Ти диво", "Видно все", "Ефектне плаття", "Прям голлівудська актриса", "занадто красиво", "Міша, ти диво", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Міша Романова в купальнику з екстра-вирізом вразила шанувальників:"дівчинка-вогонь".
Ще Politeka писала, що Міша Романова влаштувала спеку в яскравому боді: "Яка мадам".
Також Politeka повідомляла, що Міша Романова показала зайве в нескромному декольте:"Красиво".