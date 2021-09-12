Миша Романова показала, как проводит время на пляже
Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала популярной певицей в Украине. Красотка успела попеть в группе "ВИА Гра", но сейчас занята сольным творчеством. Девушка также записала несколько совместных с Максом Барских, с которым в итоге красотке начали приписывать роман. Но Романова пара отрицает подобное, говоря только о дружбе.
Не забывает Миша и об Инстаграм, где постоянно радует украинцев новым контентом. На первом сторис Романова показала, как идет с подружками на пляж, устраивать пикник.
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На втором сторис Миша уже была в легкой накидке и алом бикини, демонстрируя роскошные формы. Красотка улыбалась, прикрыв глаза стильными очками.
После этого Миша перевела камеру на подружек. Девушки лежали на покрывале, но сразу задрали вме вместе ноги, позируя перед Романовой, которая записывала сторис.
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