Популярная певица Миша Романова засветилась в объятиях близкого друга Макса Барских

Миша Романова известна как украинская певица. Также она является подругой популярного артиста - Макса Барских. Девушка активно ведет социальные сети, где делится моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз девушка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - Миша со своим другом Максом Барских. На певице черные батфорды, которые делают визуально её ноги еще длиннее, белая мужская футболка вместо платья, и красная рубашка в клетку.

"Каждый концерт Макса - это грандиозное шоу, наполненное самой душевной музыкой, невероятной энергией, теплом и любовью! Макс, спасибо за эти эмоции, вчера с тобой пел весь Киев", выразила эмоции Миша Романова.

Пользователи сети оставили множество приятных слов для артистов в комментариях: "Все же вы идеальная пара) жаль что не вместе", "Вы очень красивая пара! Было бы класс, если бы вы снова попробовали возобновить отношения", "Миша, ты лучшая!".

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