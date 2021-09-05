Подруга Макса Барских и известная певица Миша Романова показала подросшего сына

Как передает Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей. Девушке уже давно приписывают роман с Максом Барских, но она всё отрицает. Также, стоит отметить, что девушка прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Миша поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она на пляже на фоне моря машет в камеру вместе со своим сыном - Мартином. Как известно, имя отца сына она не афиширует, ранее в интервью в "Світське життя" она рассказала, что они с бывшим избранником не общаются.

"Люблю", - подписала фото певица.

Поклонники засыпали певицу приятными словами в комментариях, и также пользователи сети подметили, что малыш похож на известного артиста: "Мартин такой хорошенький Куклëнок мамин 😍", "Какие же вы милые ❤️❤️", "На Макса Барских похож ;)", "Миша, ты лучшая".

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