Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, отправилась в родные края

Артистка занимается развитием сольной карьеры и дает концерты в разных городах, передает Politeka.net.

Как известно, певица вместе со своим коллегой Максом Барских родом из Херсона. Именно туда Романова и отправилась 31 августа, где исполнила свои песни.

Кадрами выступления артистка поделилась в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Звезда танцевала на сцене в блестящем боди с вырезом и колготках.

"Вчера выступила в своем родном городе - Херсоне🙈 @max_barskih спасибо за приглашение, большая честь быть частью твоего феерического шоу ❤️👐🏻 Спасибо за видео @mishast3am", - написала Миша.

За 20 минут публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев.

"Королева 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤", "Шик. Блеск. Красота. 💫💫💫", "Умница, красавица и королева.🔥❤️", "Очень красивая😍", "Умница и красавица. 🔥❤️😍", "Любовь ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Миша Романова (Наталья Могиленец - настоящее имя) родилась в августе 1990 года в Херсоне.

Звезда начала заикаться в пять лет после стресса от ссоры родителей. Все же это никак не отразилось на ее певческих данных.

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