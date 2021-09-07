Известная украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Миша Романова примерила элегантный образ и назвала важное качество для каждой девушки

Популярная исполнительница, которой уже давно приписывают роман с Максом Барских из-за их близкой дружбы, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Миша раскрыла качество, которое считает важным для каждой девушки.

«Главное – это любовь к себе. Девушек, которые умеют себя ценить, можно легко узнать, от них идет особая энергетика…Любовь к себе – это не про параметры фигуры или профессиональный успех, это про ежедневное самоощущение», - подчеркнула Романова.

Этот пост она сопроводила своим эффектным черно-белым портретом. На фото Миша позирует в черном платье из множества пайеток. Волосы певицы уложены таким образом, что закрывают половину ее лица. Благодаря удачно подобранному макияжу черты лица артистки выглядят еще более четкими и эффектными.

Поклонники Миши активно комментируют ее пост.

«Как верно сказано!!», «Красотка», «Нереальная красота», «Неземная», «Куколка», «Миша, ты лучшая», - пишут люди.

Напомним, экс-ВИА Гра Романова засветилась с малышом на руках.

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