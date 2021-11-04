"Я не уколола потому что..."

Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук раскрыла причину, почему не вакцинировалась и показала шрам.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз Анна Саливанчук опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах актриса объясняет, почему до сих пор не вакцинировалась и показала шрам на шее.

"Вы задаете мне вопросы, почему я до сих пор не уколола вакцину, а так за неё топлю я. Я не уколола потому что после моей операции мне нельзя было. Потом болели дети, потом снова болела я", - объяснила Анна Саливанчук.

"Я до сих пор не могу выздороветь, хотя короны нет. Месяц у меня этот кашель не проходит, вы слышите мой голос. Поэтому я еще не уколола. Жду, когда мой организм будет крепкий и обязательно это сделаю", - сказала актриса.

Напомним, Анне Саливанчук делали опасную операцию на шейном позвоночнике. Актрисе пришлось удалять 2 грыжи и ставить титановую пластину, откуда и появился шрам.

"На шейном позвоночнике мне удалили 2 грыжи, 1 диск и вставили титановую пластину. Это спинной мозг почему пропало зрение, а это очень опасно. Я могла остаться овощем", - призналась Анна Саливанчук.

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