Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, яка не так давно чесно розповіла про численні зради чоловіка, висловилася про непросте минуле і свого першого сина.

Цього разу Сніжана вирішила розповісти про час, коли її син тільки з'явився, адже сьогодні вона святкує його 15-річчя. За словами дружини Сергія Бабкіна, у неї особливий зв'язок і такий великий отриманий досвід з сином.

"Я ходила в басейн на Плавання для вагітних. Всі дівчатка плавали, а я годинами робила перекиди☺️, щоб дитина перекинулася. Просто уявіть цю картину... - група дівчаток плавають, займаються, а в кутку, якась, трошки божевільна, весь час затримує дихання і перекидається ♪

Ходила на курси, готувалася до пологів, спілкувалася з синочком подумки - Прошу тобі, перевернися! Ходила до якогось фахівця, він пробував руками і якимись техніками перевернути дитину!» - розповіла Сніжана.

Вона помітила, що тоді їй знайшли акушера, який погодився приймати пологи «ніжками вниз». Через чергові зміни треба було робити кесарів.

"Мене готували до операції, а я ридала!! Мої руки прив'язували гумками, щоб я не смикнулася, а я ридала ще більше! Це було 15 років тому, а за відчуттями, словами фахівців і послуг пологового будинку, як в доісторичному періоді! Тут же спливали слова: кесарів - молока не буде!! Дитина буде тупий!! Живіт ніколи не піде, так як порізані м'язи!! І ще купа всякої гидоти🥺» - висловилася Сніжана.

Також Сніжана помітила, що в підсумку все було добре, вона змогла схуднути, а її дитина була дуже здоровою і сильною.

Як відомо, Сніжана Бабкіна довгий час не розповідала про свої сімейні проблеми з чоловіком, його численні зради і скандали. Тільки через деякий час вона заговорила про те, як вони проживали цей період.

Тепер пара вчиться приймати відносини по-новому і тепер часто демонструє різні кадри в Instagram. Цього разу Сніжана дала приклад, як треба радіти дрібницям.

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