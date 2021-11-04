Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, которая не так давно честно рассказала о многочисленных изменах супруга, высказалась о непростом прошлом и своем первом сыне.

В этот раз Снежана решила рассказать о времени, когда ее сын только появился, ведь сегодня она празднует его 15-летие. По словам супруги Сергея Бабкина, у нее особая связь и такой большой полученный опыт с сыном.

«Я ходила в бассейн на плаванье для беременных. Все девочки плавали, а я часами делала кувырки🤦🏻‍♀️, чтобы ребёнок перевернулся. Просто представьте эту картину…- группа девочек плавают, занимаются, а в углу, какая-то, немножко сумасшедшая, весь час задерживает дыхание и кувыркается😂

Ходила на курсы, готовилась к родам, общалась с сыночком мысленно- Прошу тебе, перевернись! Ходила к какому-то специалисту, он пробовал руками и какими-то техниками перевернуть ребёнка!» - рассказала Снежана.

Она подметила, что тогда ей нашли акушера, который согласился принимать роды «ножками вниз». Из-за очередных изменений надо было делать кесарево.

«Меня готовили к операции, а я рыдала!! Мои руки привязывали резинками, чтобы я не дёрнулась, а я рыдала ещё больше! Это было 15 лет назад, а по ощущениям, словам специалистов и услугам роддома, как в доисторическом периоде! Тут же всплывали слова: Кесарево- молока не будет!! Ребёнок будет тупой!! Живот никогда не уйдёт, так как порезаны мышцы!! И ещё куча всякой гадости🥺» - высказалась Снежана.

Также Снежана заметила, что в итоге все было хорошо, она смогла похудеть, а ее ребенок был очень здоровым и сильным.

Как известно, Снежана Бабкина долгое время не рассказывала о своих семейных проблемах с мужем, его многочисленных изменах и скандалах. Только спустя время она заговорила о том, как они проживали этот период.

Теперь пара учится принимать отношения по-новому и теперь часто демонстрирует разные кадры в Инстаграм. В этот раз Снежана дала пример, как надо радоваться мелочам.

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