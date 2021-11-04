Знаменитий український дизайнер одягу Андре Тан поділився бешкетним спільним фото зі своїм приятелем, радіоведучим і ведучим бекстейджу «Голосу країни» Славою Дьоміним.

Як пише Politeka.net, модельєр опублікував новий пост у своєму Instagram. У ньому Тан вирішив поговорити про талант.

"Я вважаю, що кожен з нас талановитий. І навіть якщо людина говорить мені, що він нічого не вміє і йому нічого не подобається — це завжди неправда. Талант є у всіх! Питання в тому, як глибоко він заритий", - написав дизайнер.

За його словами, сам він знайшов простий, але ефективний спосіб розкрити талант людини. Для цього потрібно 3 дні поспіль перед самим сном і відразу ж після пробудження задавати собі один і той же питання: "до чого у мене насправді лежить душа, чим я хочу займатися в цьому житті?".

Модельєр порадив кожен раз записувати свою відповідь на листку паперу. Якщо три дні поспіль він виявляється одним і тим же, Ви знайшли свою справу.

"Чим раніше ви знайдете свій талант-тим більш щасливе і яскраве життя проживете. Дійте!",- додав Андре Тан.

Цей пост він супроводив кумедним фото, на якому Слава Дьомін тримає його на руках. Тан при цьому щасливо посміхається, а Дьомін виглядає спантеличеним.

Шанувальники модельєра тут же відреагували на публікацію.

"Ти повинен був сидіти і мовчати а не постити пости в Instagram", "Супер, потрібно пробувати!", "Веселі хлопці", - пишуть люди.

Нагадаємо, Андре Тан зізнався, чи з'явилася у нього дівчина після розлучення.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан видав деталі невдалої зустрічі з Пугачовою.

Також Politeka писала, що Дьомін і Wellboy насмішили українців безглуздим відео.