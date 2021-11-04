Знаменитый украинский дизайнер одежды Андре Тан поделился озорным совместным фото со своим приятелем, радиоведущим и ведущим бэкстейджа «Голосу країни» Славой Деминым.

Как пишет Politeka.net, модельер опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем Тан решил поговорить о таланте.

«Я считаю, что каждый из нас талантлив. И даже если человек говорит мне, что он ничего не умеет и ему ничего не нравится — это всегда неправда. Талант есть у всех! Вопрос в том, как глубоко он зарыт», - написал дизайнер.

По его словам, сам он нашел простой, но эффективный способ раскрыть талант человека. Для этого нужно 3 дня подряд перед самым сном и сразу же после пробуждения задавать себе один и тот же вопрос: «К чему у меня на самом деле лежит душа, чем я хочу заниматься в этой жизни?».

Модельер посоветовал каждый раз записывать свой ответ на листке бумаги. Если три дня подряд он оказывается одним и тем же, вы нашли свое дело.

«Чем раньше вы найдете свой талант — тем более счастливую и яркую жизнь проживете. Действуйте!», - добавил Андре Тан.

Этот пост он сопроводил забавным фото, на котором Слава Демин держит его на руках. Тан при этом счастливо улыбается, а Демин выглядит озадаченным.

Поклонники модельера тут же отреагировали на публикацию.

«Ты должен был сидеть и молчать а не постить посты в инстаграм», «Супер, нужно пробовать!», «веселые ребята», - пишут люди.

Напомним, Андре Тан признался, появилась ли у него девушка после развода.

Как сообщала Politeka, Андре Тан выдал детали неудачной встречи с Пугачевой.

Также Politeka писала, что Демин и Wellboy насмешили украинцев нелепым видео.