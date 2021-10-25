Популярный украинский ведущий, судья шоу "Співають всі" Слава Демин опубликовал новое видео, на котором захватил танцами вместе с молодым исполнителем Антоном Вельбоем.

Как пишет Politeka.net, известный украинский ведущий "Радио Люкс" Слава Демин часто берет интервью у звезд украинского шоу-бизнеса. На этот раз в студию пришел молодой украинский исполнитель, участник шоу "Х-Фактор" и автор хита "Гуси" Антон Вельбой.

В своем Instagram Демин поделился интересным танцем, который они с Вельбоем станцевали под его трек "Вишні".

"Танцевальный ансамбль "Гнилая вишня"😂@a.wellboy ", - с юмором написал Демин.

Поклонникам понравился танец Демина и Вельбоя, они написали много комментариев.

"Я не понимаю, почему Слава еще не на "Танцях з зірками", вот кто может поддать 🔥🔥🔥в шоу", " Дай Бог Вам здоровья, какой вы энерджайзер❤️", "😂😂😂😂😂раз 10 посмотрела )))) прикольные", " Супер, 10 из 10 🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏😂", " А я надеялась песня будет "о бывших Тани - гуси")))) Шутка утром разорвала, как и многое другое)) Хотя, там где гуси, там и вишни)) Главное, чтобы качало)))", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Демин, который поссорился с Могилевской на "Співають всі", раскрыл свой диагноз: "Ненавижу больницы".

Напомним, что судья шоу "Співають всі" раскрыл свои планы на свадьбу с Могилевской: "Не зря фату одевала".

A еще Politeka сообщала, что Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж".