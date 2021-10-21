Відомий теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно мав конфлікт із Наталею Могилевською на шоу "Співають всі", розповів про свою хворобу.

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін – незмінний ведучий "Радіо Люкс". Окрім цього, він був ведучим бекстейджу шоу "Голос країни" та має власний проєкт на YouTube "Слава+", у якому бере інтерв’ю в українських знаменитостей. До того ж, нещодавно Дьомін погодився стати одним зі ста суддів на популярному шоу "Співають всі", де капітаном була Наталія Могилевська.

Так, нещодавно у своєму Instagram Дьомін розповів, що одного разу в нього був серйозний конфлікт із капітаном сотні, але вже через годину вони помирилися.

Загалом, Слава – активний користувач соціальних мереж. Він часто ділиться подробицями із шанувальниками у своєму Instagram. Так, нещодавно Дьомін розповів про свою юнацьку хворобу та сказав, який діагноз йому ставили.

"В юнацтві був хронічний пієлонефрит лівої нирки. Бабуся кожні півроку вже 20 років бубнить піти провірити нирки. Нарешті знайшов час за 20 років", - сказав Дьомін.

Дьомін пішов у приватну лікарню, щоб здати аналізи.

"Ненавиджу лікарні! Хоча в цій приватній все нормально", - написав Слава.

Так, Слава здав необхідні аналізи, які підтвердили, що зараз у ведучого з нирками все впорядку.

Рaніше Politeka писала, що Полякова відхльостала відомого ведучого прямо на червоній доріжці: "Ти дівчинка, але та ще...".

Нагадаємо, що суддя шоу "Співають всі" розкрив свої плани на весілля з Могилевською: "Не дарма фату одягала".

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