Відомий теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно мав конфлікт із Наталею Могилевською на шоу "Співають всі", розповів про свою хворобу.
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін – незмінний ведучий "Радіо Люкс". Окрім цього, він був ведучим бекстейджу шоу "Голос країни" та має власний проєкт на YouTube "Слава+", у якому бере інтерв’ю в українських знаменитостей. До того ж, нещодавно Дьомін погодився стати одним зі ста суддів на популярному шоу "Співають всі", де капітаном була Наталія Могилевська.
Так, нещодавно у своєму Instagram Дьомін розповів, що одного разу в нього був серйозний конфлікт із капітаном сотні, але вже через годину вони помирилися.
Загалом, Слава – активний користувач соціальних мереж. Він часто ділиться подробицями із шанувальниками у своєму Instagram. Так, нещодавно Дьомін розповів про свою юнацьку хворобу та сказав, який діагноз йому ставили.
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"В юнацтві був хронічний пієлонефрит лівої нирки. Бабуся кожні півроку вже 20 років бубнить піти провірити нирки. Нарешті знайшов час за 20 років", - сказав Дьомін.
Дьомін пішов у приватну лікарню, щоб здати аналізи.
"Ненавиджу лікарні! Хоча в цій приватній все нормально", - написав Слава.
Так, Слава здав необхідні аналізи, які підтвердили, що зараз у ведучого з нирками все впорядку.
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