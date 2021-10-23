Український модельєр Андре Тан оцінив зовнішній вигляд відомого ведучого слави Дьоміна за лаштунками конкурсу «Міс Україна» 2021.

Зазначимо, раніше Андре Тан неодноразово критикував Дьоміна через те, як він одягається.

Якось дизайнеру не сподобалося, що приятель надів діряві шорти в дощ. При цьому він зробив комплімент футболці оверсайз. "А шортики я б спалив на багатті. Ще й з дірками, фу", - не втримався Андре Тан.

Але цього разу Дьоміну дісталася похвала від Андре Тана.

"Нарешті ти виглядаєш, як людина! Вічно, як безхатько. А це ж людина. Людина. Подивіться, за всі гроші світу", - сказав він.

Дьомін зрадів компліментам від приятеля.

"Я чекав це 30 років! Андре Тан похвалив образ", - зазначив він.

Слава Дьомін на заході блищав у чорному смокінг. Що стосується Андре Тана, то він віддав перевагу білому костюму орігонального крою, доповнивши його чорною футболкою.

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