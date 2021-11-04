Відомий танцюрист і суддя нового сезону «Танців з зірками» Максим Чмерковський показав українцям результати своїх регулярних тренувань і закликав українців наслідувати Його приклад.

Як пише Politeka.net, хореограф поділився мотиваційним постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Чмерковський розповів, що намагається вести здоровий спосіб життя і особливу увагу приділяє своїй фізичній формі.

"Мені вже не 20 і навіть не 30 років, але так як зараз, я не відчував себе ніколи. У мене стільки енергії, драйву, рішучості, що можу ділитися цим з іншими. І моє тіло зараз в кращій формі. Останнє 10 річчя я дотримувався рекомендацій кращих фахівців в області регенеративної медицини, молекулярної ап-регуляції та спортивної реабілітації", - написав танцюрист.

У своєму відео він звернувся до глядачів із закликом слідувати його прикладу і зайняти будь-якою формою фізичної активності.

В якості мотивації Чмерковський підняв кофту, продемонструвавши свій накачаний прес.

"Не має значення, володієте ви знаннями або нічого не знаєте і ніколи в житті не займалися чимось активним... ПРОСТО ПОЧНІТЬ!",- додав танцюрист.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський показав, як тримає тіло в ідеальній формі.

Як повідомляла Politeka, суддя "Танців з зірками" Чмерковський вперше засвітив свої апартаменти в Києві.

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