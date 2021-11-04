Модель не може відійти від того, що сталося

Нова "Міс Україна-Всесвіт" і учасниця 10-го сезону проекту" Холостяк " з Максом Михайлюком Анна Неплях потрапила в серйозну аварію.

Як пише Politeka.net, про це сама українська модель розповіла у своєму Instagram. Дівчина розповіла, що 4 листопада з нею сталася біда: вона потрапила в ДТП, винуватицею якої стала сама.

"Сьогодні я вперше потрапила в серйозну аварію. Зі мною все добре, з усіма людьми все добре, а ось з червоним пиріжком все не дуже добре", - розповіла модель. З подальших сторіз стає зрозуміло, що вона мала на увазі свою машину, капот якої дійсно отримав серйозні пошкодження.

Неплях зізналася, що винуватицею аварії стала вона сама. За словами дівчини, вона не розрахувала гальмівний шлях і влетіла в машину, що стояла перед нею, а та, в свою чергу, зачепила ще одну.

"У мене, якщо чесно, ще десь трясуться ноги. Всю відповідальність беру за себе. Це моя вина", - визнала дівчина.

Вона додала, що водії двох інших машин помітили, що вона нервує, і підтримали її на місці події, не ставши з'ясовувати з нею стосунки. Дівчина також розповіла, що за фактом аварії оформили протокол.

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