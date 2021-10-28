Новая "Мисс Украина Вселенная", экс-участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях впечатлила эффектным макияжем и невероятным образом.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 27-летней днепрянки, чья победа в конкурсе красоты вызвала волну возмущения в сети, появилось новое фото, впечатлившее ее поклонников. На снимке девушка предстала с эффектным макияжем, который подчеркнул ее необычные глаза.
«Мечтаю выделить себе пару дней выходных и уехать пить водичку, дышать лесом, любить жизнь без суеты и вечерами ходить в баньку. А пока только съёмки, съёмки, съёмки», - подписала фото Анна.
В комментариях девушке оставили много приятных комплиментов. Некоторые сравнили ее с диснеевской принцессой.
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«Ох и глазища», «Ты прямо принцесса», «Эффектный образ», «Похожа на принцессу из диснеевского мультфильма», «Ох, как идёт это платье», «Невероятная», «Самая красивая», - пишут пользователи сети.
Отметим, что в декабре Анна Неплях будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021", который пройдет в Израиле.
Напомним, что Онуфрийчук ответила на негатив из-за победительницы "Мисс Украина-Вселенная".
Как сообщала Politeka, Анна Неплях похвасталась одеждой, как у принцессы Дианы: "Я роскошна".
Также Politeka писала, что победа экс-участницы "Холостяка" в "Мисс Украина Вселенная" вызвала скандал.