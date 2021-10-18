У конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" днями перемогла колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, що викликало великі суперечки в мережі.

27-річна дніпрянка Анна Неплях завоювала перемогу на престижному конкурсі, пише Politeka.net. Тепер дівчина представить нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" в грудні цього року в Ізраїлі.

Екс-учасниця шоу "Холостяк" з дитинства дивилася конкурси краси і мріяла представити Україну на міжнародному змаганні.

За словами Неплях, вона мріє створити власний жіночий центр, де б надавалася психологічна допомога, а також допомагали розвинути творчі таланти і так далі.

У мережі викликала суперечки перемога Анни Неплях, користувачі Мережі не тільки підтримували дівчину, але також не соромилися у виразах, критикуючи її:

"І хто ж за таку проплатив?😂 😂 😂 ", "Походу, вона повинна б Казахстан представляти...", "Сіра миша, а не Королева краси України️️🥺 😔", "вибрали фотку некрасиву. Зайдіть до неї в профіль - вона дуже навіть гарна", "у неї гарні очі, бажаю удачі", "а пам'ятаєте її сміх, від якого той холостяк аж здригався🙂", " Ну люди, ну яка вона Міс Всесвіт, ну таке собі і стара вона для конкурсу краси, хтось проспонсорував тітку перед пенсією🙂".

Нагадаємо, нову "Міс Україна Всесвіт" Анну Неплях рознесли в мережі через зовнішність

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