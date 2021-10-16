В конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" победила бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях - в сети начались бурные обсуждения по этому поводу.
27-летняя Анна Неплях получила корону на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" 15 октября, пишет Politeka.net. Теперь ее ждет следующее испытание - она поедет в Израиль в декабре, где представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".
Известно, что девушка родом из Днепра, она - художница и блогерша. Красотка много раз участвовала в разных конкурсах и снималась в шоу "Холостяк-10", а сейчас мечтает создать центр для всесторонней поддержки женщин.
"Как вам новая обладательница титула?", - написали авторы одного из постов, опубликовав снимки победительницы.
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Пользователи Сети стали обсуждать тему победы Анны Неплях, а также затрагивали ее внешность.
"Красивая, но на украинку не похожа)", "Я конечно рада за нее, но больше всего меня волнует то, что никто никогда в подобных конкурсах не обращает внимание на настоящих, красивых от природы девушек", "А красота где? Искусственно подкорректированая барышня", "Красотка, искренне за неё рада 😍🔥❤️", "Все искусственное, брови губы, нос, пипец", - написали пользователи сети.
Напомним, экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021"
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