В конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" победила бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях - в сети начались бурные обсуждения по этому поводу.

27-летняя Анна Неплях получила корону на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" 15 октября, пишет Politeka.net. Теперь ее ждет следующее испытание - она поедет в Израиль в декабре, где представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

Известно, что девушка родом из Днепра, она - художница и блогерша. Красотка много раз участвовала в разных конкурсах и снималась в шоу "Холостяк-10", а сейчас мечтает создать центр для всесторонней поддержки женщин.

"Как вам новая обладательница титула?", - написали авторы одного из постов, опубликовав снимки победительницы.

Пользователи Сети стали обсуждать тему победы Анны Неплях, а также затрагивали ее внешность.

"Красивая, но на украинку не похожа)", "Я конечно рада за нее, но больше всего меня волнует то, что никто никогда в подобных конкурсах не обращает внимание на настоящих, красивых от природы девушек", "А красота где? Искусственно подкорректированая барышня", "Красотка, искренне за неё рада 😍🔥❤️", "Все искусственное, брови губы, нос, пипец", - написали пользователи сети.

Напомним, экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021"

А еще Politeka сообщала, что звезда "Холостяка" полностью разделась и показала, чем покоряет мужские сердца

Также Politeka писала, что "Мисс Украина" в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы