В конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" победила бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях - в сети начались бурные обсуждения по этому поводу.

27-летняя Анна Неплях получила корону на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" 15 октября, пишет Politeka.net. Теперь ее ждет следующее испытание - она поедет в Израиль в декабре, где представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

Известно, что девушка родом из Днепра, она - художница и блогерша. Красотка много раз участвовала в разных конкурсах и снималась в шоу "Холостяк-10", а сейчас мечтает создать центр для всесторонней поддержки женщин.

"Как вам новая обладательница титула?", - написали авторы одного из постов, опубликовав снимки победительницы.

Популярные статьи сейчас

Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»

В «красную» зону отправят еще четыре области, срочное заявление Кабмина: где наихудшая ситуация

Комаров из "Мир наизнанку" очутился на границе Афганистана и рассказал о пережитом: "Нас всё время..."

Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу: "Нужно признаться вам..."

Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Показать еще

Пользователи Сети стали обсуждать тему победы Анны Неплях, а также затрагивали ее внешность.

"Красивая, но на украинку не похожа)", "Я конечно рада за нее, но больше всего меня волнует то, что никто никогда в подобных конкурсах не обращает внимание на настоящих, красивых от природы девушек", "А красота где? Искусственно подкорректированая барышня", "Красотка, искренне за неё рада 😍🔥❤️", "Все искусственное, брови губы, нос, пипец", - написали пользователи сети.

Напомним, экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021"

А еще Politeka сообщала, что звезда "Холостяка" полностью разделась и показала, чем покоряет мужские сердца

Также Politeka писала, что "Мисс Украина" в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы