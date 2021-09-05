Модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская выбирает только самые яркие наряды
Елизавета показывает свою жизнь довольно часто, при этом девушка публикует кадры в Инстаграм и рассказывает о себе честно. По мнению Ястремской, нужно постоянно к чему-то стремиться и улучшать себя.
Сейчас она увлечена преображением и желает довести фигуру до совершенства благодаря тренировкам и упражнениям с тренером, с которым занимается чуть ли не каждый день. Сейчас звезда также начала ходить в сауну и больше времени уделяет здоровью.
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А перед очередным мероприятием Елизавета посетила магазин одежды, где выбрала весьма впечатляющий наряд под себя. Черное платье в пол с вырезами на бедрах и украшенное сеткой с вышивкой смотрелось великолепно и прямо по фигуре знаменитости, что ей самой особенно понравилось.
Елизавета Ястремская в прошлом году победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Девушка после этого девушка представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Мира".
Девушка позировала для множества журналов, а также основала свой бренд одежды, назвав его Elza. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
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