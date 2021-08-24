Известная модель Лиза Ястремская, победившая на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", поделилась памятным кадром
Елизавета активно ведет блог и часто показывает в Инстаграм разные кадры, в том числе фото с тренировок и кадры, которые делает перед мероприятиями. Поскольку Ястремская продолжает работать над собой, она также часто выставляет мотивационные посты с цитатами.
В этот же раз Елизавета обратилась к украинцам:
«Носить твое имя на сердце - для меня большая гордость! С Днем Независимости, Украина! Уже 30 лет мы отмечаем этот великий праздник, и с каждым годом углубляется осознание этого события и значение его для всей страны. 🇺🇦» - написала Елизавета под кадром с конкурса, на котором блистала в маленьком синем платье с вышивкой из камней.
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Поклонники были покорены и стилем Ястремской, и поздравлением: «Почему ты такая сладкая; Вы прекрасны😍; скучаю по тебе королева❤️😍; вы прекрасны и вас с праздником❤️; моя королева👑 🙌❤️; с праздником красавица; Какая красивая 😍».
Также "Мисс Украина" опубликовала видео, где сделала безупречный макияж. Девушка кокетливо поиграла глазами и написала, что "нет ничего невозможного для человека, который имеет мечту".
Ранее Politeka писала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская показала, что ей приходится делать ради идеальной фигуры: "Продолжаю...".
Напомним, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в платье с одними кружевами завлекла похудевшей фигурой: фото.
A еще Politeka сообщала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в розовом мини устроила испытания для мышц: кадры тренировки.