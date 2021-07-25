Українська модель Єлизавета Ястремська, яка стала "Міс Україна Всесвіт 2020", показала результат схуднення
Не раз беручи участь в конкурсах краси, Єлизавета звикла постійно займатися собою і намагатися бути в тонусі, щоб зробити за своїм здоров'ям. Більш того, у дівчини вже багатий досвід в темі схуднення.
Як розповідала сама Ястремська, в підлітковому віці вона через насмішок сильно набрала вагу і потім вирішила впоратися з проблемою, шукаючи всі можливі варіанти. У той момент тільки через не один місяць зусиль завершити розпочате допомогла банальна закоханість.
Зараз же Єлизавета стала мало не кожен день тренуватися в залі і показувати, які саме вправи їй допомагають підтягнути форми. У розділі Сторі в Instagram Єлизавета також показала безпосередні результати перетворення і пораділа, що їх вже помічають і інші люди:
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"Кращий комплімент, який я сьогодні почула, це... Ліза, ти так схудла» - написала Ястремська, виблискуючи фігурою в прозорій сукні з одними мереживами в квіточку.
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