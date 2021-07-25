Украинская модель Елизавета Ястремская, которая стала "Мисс Украина Вселенная 2020", показала результат похудения

Не раз принимая участие в конкурсах красоты, Елизавета привыкла постоянно заниматься собой и стараться быть в тонусе, чтобы сделать за своим здоровьем. Более того, у девушки уже богатый опыт в теме похудения.

Как рассказывала сама Ястремская, в подростковом возрасте она из-за насмешек сильно набрала вес и потом решила справиться с проблемой, ища все возможные варианты. В тот момент только спустя не один месяц усилий завершить начатое помогла банальная влюбленность.

Сейчас же Елизавета стала чуть ли не каждый день тренироваться в зале и показывать, какие именно упражнения ей помогают подтянуть формы. В разделе Стори в Инстаграм Елизавета также показала непосредственные результаты преображения и порадовалась, что их уже замечают и другие люди:

«Лучший комплимент, который я сегодня услышала, это… Лиза, ты так похудела» - написала Ястремская, сверкая фигурой в прозрачном платье с одними кружевами в цветочек.

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