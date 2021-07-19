Модель Елизавета Ястремская, представлявшая Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", показала результаты похудения

После того, как Елизавета провела несколько недель на отдыхе и приводила себя в порядок после очередного конкурса, девушка решила вновь посвятить большую часть свободного времени занятиям спортом. Как известно, ранее Елизавета в школьные годы набрала много лишнего веса и начала усиленно худеть, чтобы вернуться в форму.

Только спустя множество усилий и усердному труду, а также, как уверяет сама Ястремская, «чувству влюбленности» ей удалось избавиться от лишних кг. Теперь, чтобы всегда быть в форме, девушка начала серию тренировок, которые показывает на фото и видео в Стори.

На новых кадрах Ястремская показала не только результаты тренировок, но и одно из упражнений – отведение бедра в гравитроне. Также Елизавета подметила, что на выходных занятия не пропускает и после занятий в СПА, это ее любимое время.

«После пропарки – в ледяную купель. И после мыльно-березовое омывание. Сегодня банщик использовал веники из свежесрезанных ветвей и воздух в парной был с приятным запахом березы. Такое прям соединение с природой», - показывая новые кадры после купели, написала Елизавета о том, как сейчас ухаживает за собой.

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