Модель Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" показала фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась милым снимком, на котором позирует в необычном образе.

Как видно, Лиза запечатлена на крыше дома с бассейном, она стоит на фоне потрясающего закатного неба. Перед камерой красотка появилась в необычном белом платье с кружевом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила стильными светлыми босоножками с пушистым декором и небольшой сумочкой.

В подпсии к фотографии Ястремская оставила мотивирующее послание. А фанаты тут же принялись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами в комментариях.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская изогнулась на тренажере во время тренировки: "Хорошо разогрета".

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