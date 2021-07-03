Модель Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" показала фото в необычном образе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась милым снимком, на котором позирует в необычном образе.
Как видно, Лиза запечатлена на крыше дома с бассейном, она стоит на фоне потрясающего закатного неба. Перед камерой красотка появилась в необычном белом платье с кружевом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила стильными светлыми босоножками с пушистым декором и небольшой сумочкой.
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В подпсии к фотографии Ястремская оставила мотивирующее послание. А фанаты тут же принялись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами в комментариях.
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