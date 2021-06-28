"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская показала, ради чего тренируется чуть ли не каждый день в спортзале
Елизавета Ястремская в детстве очень комплексовала из-за своего веса, считая себя слишком худой девушка заметно располнела. Причем похудеть и измениться ей помогла случайная влюбленность.
Так, ранее девушка заявила, что в юности страдала от буллинга из-за своей худобы, потому начала переедать и впоследствии приобрела лишний вес.
Спустя долгие и бесполезные усилия дело решил случай – Елизавета влюбилась и смогла сбросить целых 20 кг. Сейчас же, чтобы быть в форме, она не расслабляется и всегда занимается собой.
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Иногда по несколько часов в неделю и не один раз. Тренировки Ястремской сейчас весьма насыщенные. Девушка показала также, ради чего тренируется.
«Сегодня у меня две тренировки: функциональное силовое кардио и стретчинг один час». После спортивных Стори красотка поделилась кадром в купальнике, как бы демонстрируя безупречную фигуру.
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