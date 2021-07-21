Отечественная модель Елизавета Ястремская, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2020", показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская стала в прошлом году победительницей на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". На красотку в Инстаграм подписаны 50 тысяч человек, которых красотка старается не расстраивать и постоянно делится интересным контентом.

На первом сторис красотка стояла возле турника. Красотка подтягивалась в розовом мини с собственным весом, позируя спиной к камере.

"Подтягивания с собственным весом", - написала Лиза.

На втором кадре красотка уже стояла боком, взявши в руки мяч. Красотка была с резинкой, которая уходила за пределы кадра.

"Выпрыгивание на сопротивление в резинке", - написала девушка, объясняя, что происходит.

На последнем сторис Лиза тренировалась с девушкой, которую представила фанам:

"Знакомьтесь. Мой тренер Ирина. Чемпионка Украины по фитнес-бикини".

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