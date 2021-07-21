Відома модель Єлизавета Ястремська, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт 2020", показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська стала торік переможницею на конкурсі"Міс Україна Всесвіт". На красуню в Instagram підписані 50 тисяч чоловік, яких красуня намагається не засмучувати і постійно ділиться цікавим контентом.

На першому сторіс красуня стояла біля турніка. Красуня підтягувалася в рожевому міні з власною вагою, позуючи спиною до камери.

"Підтягування з власною вагою", - написала Ліза.

На другому кадрі красуня вже стояла боком, взявши в руки м'яч. Красуня була з гумкою, яка йшла за межі кадру.

"Вистрибування на опір в гумці", - написала дівчина, пояснюючи, що відбувається.

На останньому сторіс Ліза тренувалася з дівчиною, яку представила фанам:

"Знайомитися. Мій тренер Ірина. Чемпіонка України з фітнес-бікіні".

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