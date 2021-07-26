Вітчизняна популярна модель Єлизавета Ястремська, яка стала тріумфатором конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020", показала, як проводить тренування

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська викликала фурор на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020". Вже в 2021 році дівчина представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу 2020". Дівчина займається зйомками, співпрацюючи з українськими та західними глянцями. Ще Єлизавета веде активно Instagram, де ділиться цікавими кадрами, радуючи десятки тисяч фанатів.

На нових фото Ліза здалася в лосинах і топіку. Красуня робила присідання, витягнувши одну ногу назад, напружуючи сідниці.

"Продовжую вдосконалювати себе", - написала Ястремська.

"Почали з тренером з функціонально блоку. Болгарські випади стоячи на босу", - пояснила дівчина свою вправу.

Фанати не змогли поставити лайки або прокоментувати кадри, кадри були опубліковані в сторіс.

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