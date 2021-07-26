Отечественная популярная модель Елизавета Ястремская, которая стала триумфатором "Мисс Украина Вселенная 2020", показала, как проводит тренировки

Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская произвела фурор на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020". Уже в 2021 году девушка представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Мира 2020". Девушка занимается сьемками, сотрудничая с украинскими и западными глянцами. Еще Елизавета ведет активно Инстаграм, где делится интересными кадрами, радуя десятки тысяч фанатов.

На новых фото Лиза показалась в лосинах и топике. Красотка делала приседания, вытянув одну ногу назад, напрягая ягодицы.

"Продолжаю совершенствовать себя", - написала Ястремская.

"Начали с тренером с функционально блока. Болгарские выпады стоя на босу", - объяснила девушка свое упражнение.

Фанаты не смогли поставить лайки или прокомментировать кадры, кадры были опубликованы в сторис.

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