Украинская модель Елизавета Ястремская, которая стала "Мисс Украина Вселенная 2020", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Ястремская стала популярной украинской моделью, победив на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", что проходил в прошлом году. За красоткой следят десятки тысяч фанатов со всей Украины. И девушка старается не разочаровывать фанатов, постоянно публикуя новый контент в Инстаграм.
На новом фото Ястремская показалась в наряде с вырезом на груди. Красотка еще рукой оттянула одежду, демонстрируя роскошное тело.
"Когда вы начинаете осознавать, вы становитесь действительно чувствительными к энергиям.
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Я могу не знать многих вещей, но я знаю энергию. Я знаю, когда это подлинно, я знаю, когда это странно, и я знаю, когда это меняется", - написала Ястремская в Инстаграм.
Фанаты сразу начали комментировать: "Оглушающая", "Ты потрясающая", "Проще говоря, спасибо за то, что вы были лучшими, что было, есть и когда-либо будет. Вы единственны в своем роде и особенны, которую никто никогда не сможет воспроизвести".
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