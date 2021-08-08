Єлизавета Ястремська вирішила показати себе і розповісти про секрети краси

Як пише Politeka.net, Єлизавета є популярною моделлю. Красуня минулого року стала "Міс Україна Всесвіт 2020", після чого представляла Україну на "Міс Світу". Зараз Ястремська активно веде Instagram, де за красунею стежать десятки тисяч фанатів.

На новому фото красуня позувала в спортивному топі і лосинах. Дівчина була в спортзалі, витягнувши одну ніжку назад.

"Тут можна почитати мої секрети краси", - написала Єлизавета.

"Мої секрети краси

З юних років я засвоїла урок, що на собі і своїй зовнішності не варто економити. Це стосується догляду, косметики, майстрів, способу життя.

Є ще парочка обов'язкових правил в моїй б'юті-рутині", - написала красуня.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Розумничка", "Моя хороша і ніжна дівчинка", "Супер", "Уф, спокуслива".

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