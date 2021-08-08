Красотка выглядит на все 100

Елизавета Ястремская решила показать себя и рассказать о секретах красоты

Как пишет Politeka.net, Елизавета является популярной моделью. Красотка в прошлом году стала "Мисс Украина Вселенная 2020", после чего представляла Украину на "Мисс Мира". Сейчас Ястремская активно ведет Инстаграм, где за красоткой следят десятки тысяч фанатов.

На новом фото красотка позировала в спортивном топе и лосинах. Девушка была в спортзале, вытянув одну ножку назад.

"Тут можно почитать мои секреты красоты", - написала Елизавета.

"Мои секреты красоты

С юных лет я усвоила урок, что на себе и своей внешности не стоит экономить. Это касается ухода, косметики, мастеров, образа жизни.

Есть еще парочка обязательных правил в моей бьюти-рутине", - написала красотка.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Умничка", "Моя хорошая и нежная девочка", "Супер", "Уф, соблазнительная".

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