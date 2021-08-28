Украинская красотка-модель Елизавета Ястремская честно показала свой способ оздоровления

В последнее время Елизавета предпочитает не показывать фото из профессиональных фотосессий и редко говорит о личной жизни. Однако в разделе Стори в Инстаграм девушка с легкостью демонстрирует свои тренировки и косметические процедуры.

В последнее время больше всего пользы Ястремская также видит в посещении бани и сауны. Поскольку она желает привести свою фигуру в порядок и оздоровиться, то часто показывает, что ей в этом помогает. В этот раз Елизавета позировала с банным веником в руках, надев желтый купалньик.

Отметим, банная процедура считается удачной тренировкой для сердца и сосудов. Она укрепляет сердечную мышцу и снижает риск инфаркта миокарда. За счет усиления кровообращения увеличивается поступление питательных веществ к органам.

Напомни, Елизавета Ястремская смогла победить на отечественном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020". Красотка после этого отправилась представлять страну на "Мисс Мира", но там там победить ей не удалось. Девушка изучает основы философии и медитации, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

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