Популярная украинская модель Лиза Ястремская рассказала поклонникам, кто поддержал ее на конкурсе

Как пишет Politeka.net, 27-летняя красавица Елизавета Ястремская в 2019 получила титул "I Вице-Мисс Украина Вселенная". В 2020 году провести конкурс не удалось из-за пандемии, поэтому организаторы решили отдать победу Ястремской.

В своем Instagram красотка призналась, что победить в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" ей помогла директор конкурса Анна Филимонова, которая вовремя нашла правильные слова поддержки для Лизы.

"Своим успехом не только в конкурсе "Мисс Украина Вселенная", но и в жизни я частично обязана женщинам, которые в свое время не были скупы на слова поддержки. Действительно, иногда нам достаточно слов "Я в тебя верю", чтобы свернуть горы! Именно эти слова сказала мне Анна Филимонова и это изрядно усилило мою уверенность в себе и оказало на меня огромное влияние", - пишет Ястремская.

Кроме этого, модель сообщила, что организация "Мисс Украина Вселенная" начинает сотрудничество с Harvard Kennedy School Women's Network Ukraine. Это программа, которая направлена на поддержку украинских женщин в самореализации и повышении уверенности в своих силах. Так, одна из кандидаток на титул "Мисс Украина Вселенная" сможет выиграть обучение по этой программе.

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