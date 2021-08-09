Відома модель Ліза Ястремська, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020", показала шанувальникам ідеальний макіяж

Як пише Politeka.net, 27-річна модель Єлизавета Ястремська народилася у Києві. Дівчина має великий досвід на конкурсах краси та навіть перемогла в міжнародному конкурсі "The Queen of Eurasia" у 2019 році.

Зауважимо, що стати "Міс Україною" Ліза намагалася аж три рази. Спершу у 2016 році дівчина пройшла у фінал конкурсу, але не взяла участі з особистих причин. У 2019 Ястремська отримала титул "I Віце-Міс Україна Всесвіт". У 2020 році провести конкурс не вдалося через пандемію, тому організатори вирішили віддати перемогу Ястремській.

Після перемоги на конкурсі дівчина стала дуже популярною серед українців. На неї в Instagram, де Ліза ділиться особистим життям, підписано майже 50 тисяч людей.

Так, цього разу "Міс Україна" опублікувала відео, де зробила бездоганний макіяж. Дівчина кокетливо пограла очима та написала, що "немає нічого неможливого для людини, яка має мрію".

Шанувальники дівчини написали багато коментарів.

"Дуже гарна, моя королева😍 люблю тебе сильно❤️❤️❤️", " Красотка 🔥", " Ну взагалі, підкорила одним тільки поглядом❤️❤️❤️❤️❤️", - пишуть фанати.

Окрім моделінгу Ястремська є дизайнером та має власний бренд купальників та вечірніх суконь. Окрім цього, Єлизавета дуже розумна, вона володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку. Після навчання у Києві деякий час навчалася у Франції, де захистила наукову роботу.

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