Известная модель Лиза Ястремская, победившая на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", показала поклонникам идеальный макияж

Как пишет Politeka.net, 27-летняя модель Елизавета Ястремская родилась в Киеве. Девушка имеет большой опыт на конкурсах красоты и даже победила в международном конкурсе "The Queen of Eurasia" в 2019 году.

Заметим, что стать "Мисс Украиной" Лиза пыталась аж три раза. Сначала в 2016 году девушка прошла в финал конкурса, но не приняла участия по личным причинам. В 2019 Ястремская получила титул "I Вице-Мисс Украина Вселенная". В 2020 году провести конкурс не удалось из-за пандемии, поэтому организаторы решили отдать победу Ястремской.

После победы на конкурсе девушка стала очень популярной среди украинцев. На нее в Instagram, где Лиза делится личной жизнью, подписано почти 50 тысяч человек.

Так, на этот раз "Мисс Украина" опубликовала видео, где сделала безупречный макияж. Девушка кокетливо поиграла глазами и написала, что "нет ничего невозможного для человека, который имеет мечту".

Поклонники девушки написали много комментариев.

"Очень красивая, моя королева 😍 люблю тебя сильно❤️❤️❤️", "Красотка 🔥 ", " Ну вообще, покорила одним только взглядом❤️❤️❤️❤️❤️", - пишут фанаты.

Кроме моделинга Ястремская является дизайнером и имеет собственный бренд купальникив и вечерних платьев. Кроме этого, Елизавета очень умная, она владеет английским и французским языками, изучает немецкий. После обучения в Киеве некоторое время учусь во Франции, где защита научную работу.

Ранее Politeka писала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская показала, что ей приходится делать ради идеальной фигуры: "Продолжаю...".

Напомним, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в платье с одними кружевами завлекла похудевшей фигурой: фото.

A еще Politeka сообщала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в розовом мини устроила испытания для мышц: кадры тренировки.