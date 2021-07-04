Модель Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", показала стильний образ

Єлизавета зараз активно займається собою і намагається схуднути в спортзалі. Тільки вчора дівчина в розділі Сторі в Instagram показала, як виглядає її фігура після тренування. Ястремська помітила, що вона вже скинула два зайвих кг, тому дуже рада змінам в собі.

Підкреслити на вечірньому відпочинку схудлу фігуру дівчина вирішила улюбленим способом-одягла трендове плаття. Бежевий наряд з пікантними вирізами на талії тільки підкреслив її форми, а також надав фігурі більш жіночних обрисів.

Поруч з Єлизаветою засвітилася і її подружка, яка позувала не менш спокусливо.

Під схожим кадром користувачі відразу високо оцінили образ Єлизавети, яка підкорює своєю фігурою:

"Рибка золота ❤️🔥; яка божевільна Краса; ви хоч розумієте, наскільки чудово виглядаєте?; Liza you're a very gorgeous Ukrainian; My favorite Queen 👑; така чудова і мила; чудова дівчина😍"»

Нагадавши, "Міс Україна 2020 "Ястремська зігнулася на тренажері під час тренування:"добре розігріта".

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна 2020" Ястремська після жарких тренувань показала фігуру в купальнику: фото з відпочинку.

Також Politeka писала, "Міс Україна 2020" Ястремська, скинувши 20 зайвих кг, розкрила секрет схуднення: фото.