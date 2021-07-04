Модель Елизавета Ястремская, представлявшая Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", показала стильный образ
Елизавета сейчас активно занимается собой и старается похудеть в спортзале. Только вчера девушка в разделе Стори в Инстаграм показала, как выглядит ее фигура после тренировки. Ястремская подметила, что она уже сбросила два лишних кг, поэтому очень рада изменениям в себе.
Подчеркнуть на вечернем отдыхе похудевшую фигуру девушка решила излюбленным способом – надела трендовое платье. Бежевый наряд с пикантными вырезами на талии только подчеркнул ее формы, а также придал фигуре более женственных очертаний.
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Рядом с Елизаветой засветилась и ее подружка, которая позировала не менее соблазнительно.
Под похожим кадром пользователи сразу высоко оценили образ Елизаветы, покоряющей своей фигурой:
«Рыбка золотая ❤️🔥; какая безумная красота; вы хоть понимаете, насколько прекрасно выглядите?; Liza you’re a very gorgeous Ukrainian; My favorite Queen 👑; такая великолепная и милая; великолепная девушка😍».
Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская изогнулась на тренажере во время тренировки: "Хорошо разогрета".
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