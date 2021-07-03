Модель Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт" показала фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, "Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася милим знімком, на якому позує в незвичайному образі.

Як видно, Ліза відображена на даху будинку з басейном, вона стоїть на тлі приголомшливого західного неба. Перед камерою красуня з'явилася в незвичайному білому платті з мереживом, яке красиво підкреслило струнку фігуру. Свій образ вона доповнила стильними світлими босоніжками з пухнастим декором і невеликою сумочкою.

У підписі до фотографії Ястремська залишила мотивуюче послання. А фанати тут же почали обговорювати знімок, засинаючи дівчину компліментами в коментарях.

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