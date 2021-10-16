Названа победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021", которая представит нашу страну в декабре на международном – "Мисс Вселенная 2021".
Одна из самых ярких участниц проекта "Холостяк-10" с пилотом Максом Михайлюком, Анна Неплях, стала победительницей на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021", пишет Politeka.net.
Победительница конкурса отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021", который состоится в декабре в Израиле.
Анна Неплях из Днепра, ей 27 лет. Получила диплом магистра в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Девушка любит писать картины, путешествовать, отдыхать с друзьями и заниматься спортом. Модель изучала языки, а также занимается саморазвитием, посещая различные треннинги.
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В одном из интервью девушка призналась, что живопись - этот ее основная работа.
По информации Телеграм-канала "Культурная прачечная", что на интеллектуальном конкурсе Анна Неплях сказала - «главная сила женщины в ее слабости и женственности».
Примечательно, что опыт в конкурсах красоты у девушки есть - в 2017 году она представляла Украину на "Мисс Интерконтиненталь".
После победы на конкурсе модель устроила фотосессию с короной.
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