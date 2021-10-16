Названа победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021", которая представит нашу страну в декабре на международном – "Мисс Вселенная 2021".

Одна из самых ярких участниц проекта "Холостяк-10" с пилотом Максом Михайлюком, Анна Неплях, стала победительницей на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021", пишет Politeka.net.

Победительница конкурса отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021", который состоится в декабре в Израиле.

Анна Неплях из Днепра, ей 27 лет. Получила диплом магистра в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Девушка любит писать картины, путешествовать, отдыхать с друзьями и заниматься спортом. Модель изучала языки, а также занимается саморазвитием, посещая различные треннинги.

В одном из интервью девушка призналась, что живопись - этот ее основная работа.

По информации Телеграм-канала "Культурная прачечная", что на интеллектуальном конкурсе Анна Неплях сказала - «главная сила женщины в ее слабости и женственности».

Примечательно, что опыт в конкурсах красоты у девушки есть - в 2017 году она представляла Украину на "Мисс Интерконтиненталь".

После победы на конкурсе модель устроила фотосессию с короной.

Напомним, "Мисс Украина" устроила испытание для мышц в спортзале

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