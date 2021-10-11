Известная модель Лиза Ястремская, которая представляла Украину на всемирном конкурсе красоты готовится отдать свою корону

Как сообщает Politeka.net, известная модель Лиза Ястремская, которая в прошлом году получила статус "Мисс Украина 2020", готовится передать свою корону следующей победительнице конкурса красоты. Об этом девушка рассказала в своем Instagram, подведя итоги своего года в статусе самой красивой девушки страны.

Лиза опубликовала в сети очаровательное фото, на котором позирует в роскошном наряде с лентой "Мисс Украина" через плечо, а на ее голове красуется красивая корона победительницы. По словам девушки, теперь она передаст свою корону следующей самой красивой девушке страны.

"Скоро, 15.10.21, я передам корону следующей "Мисс Украина Вселенная" -2021. Хочется подвести итоги. В этом году вылилось максимальное количество моих слез от чувства благодарности к Высшим Силам и это потрясающее ощущение, которое я желаю пережить каждому, когда сбывается мечта детства. Я могу сказать, что яркость эмоций, которые я пережила на конкурсе "Мисс Вселенная" стоят дорогого", - поделилась Ястремская.

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